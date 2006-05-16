Позиція Нашої України є «виключно деструктивною»

Позиція «Нашої України» щодо призупинення переговорного процесу про створення демократичної коаліції є «виключно деструктивною».

Про це заявив в інтерв’ю журналістам один з лідерів Блоку Юлії Тимошенко Олександр ТУРЧИНОВ, коментуючи заяву представників «Нашої України» щодо призупинення процесу переговорів про створення коаліції.

Він зазначив, що «це безумовно достатньо сильний удар по темпах формування коаліції». Представник БЮТ вважає, що це (вихід з переговорного процесу – УНІАН) свідчить «про реальні наміри всіх потенційних учасників коаліції». За його словами, це також свідчить про те, що «Нашою Україною» ведуться переговори «не тільки з БЮТ і СПУ». Окрім того О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що найближчим часом відбудеться зустріч лідерів БЮТ, «Нашої України» та СПУ, на якій і будуть з’ясовані позиції всіх політичних сил.

Нагадаємо, сьогодні “Наша Україна” заявила про призупинення участі у переговорному процесі про створення коаліції.