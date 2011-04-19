Депутати організували собі ще один вихідний

Верховна Рада України вирішила не працювати у вівторок, 10 травня у пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 288 із 396 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як сказав голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, це пов’язано з тим, що «9 травня депутати будуть в округах разом з ветеранами і з нашими людьми святкувати День Перемоги».

Таким чином, народні депутати 10 травня працюватимуть в округах, комітетах і фракціях, а у середу, 11 травня, о 9.00 розпочнеться засідання Погоджувальної ради, а о 10.00 – пленарне засідання.

Відповідно до рішення парламенту, у середу о 15.00 відбудуться парламентські слухання про стан і перспективи розвитку економічних відносин з Європейським Союзом (зона вільної торгівлі) та Митним союзом.