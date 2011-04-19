БЮТ наполягає на негайному зниженні ціни на газ для населення

Фракція "БЮТ-Батьківщина" готова наполягати на скасуванні Харківських угод у судовому порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні Верховної Ради народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Роман ЗАБЗАЛЮК.

Він наголосив, що його фракція наполягає на створенні тимчасової слідчої комісії ВР для детального розслідування «факту антиконституційного підписання так званих Харківських угод».

«Якщо комісією будуть виявлені грубі порушення законодавства України, то фракція буде наполягати на скасуванні чинних угод у судовому порядку», - підкреслив Р.ЗАБЗАЛЮК.

Він також наголосив, що фракція наполягає на «негайному зниженні ціни на газ для громадян».

За словами Р.ЗАБЗАЛЮКА, під час підписання Харківських угод українська влада заявляла, що вартість газу для населення не буде підніматися, але за цей час підвищення вартості уже відбулося двічі.

«Українське суспільство пересвідчилось у неспроможності такої влади відстоювати національні інтереси, у нездатності утримати економічну ситуацію, стримати ріст цін на продукти харчування, тарифи, бензин і хоча б виконати одну обіцянку – не піднімати ціну на газ для населення», - зазначив Р.ЗАБЗАЛЮК.