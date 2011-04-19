Близнюк каже, що на зустріч Януковича не витратив жодної копійки

У Донецькій області спеціально до приїзду Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, який відбувся 16 квітня, «жодної копійки» не було витрачено з бюджету на наведення чистоти і порядку на території регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК сьогодні на прес-конференції у відповідь на зауваження журналістів, що до приїзду Президента в області, за напрямом від Донецька до міста Єнакієве, проходили об`ємні роботи з ремонту доріг, прибирання сміття з узбіч доріг, білення бордюрів, дерев, установки біг-бордів із зображенням глави держави, а також рекламних щитів про 90-річчя з дня народження космонавта Георгія Берегового. Представники ЗМІ поставили питання губернатору: «Скільки грошей бути витрачено на ці заходи?». На що він відповів: «Я вам однозначно говорю - жодної копійки спеціально для цього витрачених грошей немає».

А.БЛИЗНЮК пояснив: «Ну, скажімо так, залізниця на суботник виходила пару разів. І ви бачили, люди були у спеціальній формі одягу там. Вони доглядали за територією, що належить їм. І ті гроші, які вони витратили, вони є в їх собівартості, в перевезеному вантажі, у квитку тощо. Це структура собівартості. І говорити про те, що хтось спеціально на це витрачав гроші... Всі ці гроші передбачені на ремонт доріг, на розмітку доріг, на прибирання території навколо доріг – це все у зоні відповідальності облавтодору, вони зобов`язані це робити».

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Президент України В.ЯНУКОВИЧ відвідав Донецьку область. В.ЯНУКОВИЧ вшанував пам`ять свого друга і наставника льотчика-космонавта Г.Берегового, посадив дерева в одному зі скверів Єнакієвого, побував в інших рідних йому місцях.