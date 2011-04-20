Лікар звинувачується в згвалтуванні школярки під наркозом

Ленінський суд Курська сьогодні почне розгляд справи колишнього працівника міської клінічної лікарні, який звинувачується в згвалтуванні 15-річної школярки, приспаної ним за допомогою сильнодіючих препаратів, повідомила РІА "Новости" прес-секретар суду, уточнивши, що судовий процес буде закритим.

За інформацією слідчого управління Слідчого комітету РФ по Курській області, учениця дев`ятого класу надійшла до відділення анестезіології-реанімації, де її оглянув анестезіолог Г. Тогда він і "вирішив вчинити щодо хворої насильницькі дії сексуального характеру", йдеться в повідомленні.

Щоб реалізувати свій задум, лікар без оцінки стану хворої призначив їй уколи сильнодіючих ліків "Реланіум" і "Фенорелаксан". Після того, як медсестра зробила уколи, Р. зайшов в палату до сплячої і, роздягнувши її, почав торкатися руками, знімаючи процес на мобільний телефон. Потім призначив школярці ще один укол "Фенорелаксану", а вночі знову зайшов до дівчини в палату, зняв з неї одяг і згвалтував.

Відчувши сильний біль, пацієнтка прокинулася, але не могла чинити лікареві опір або покликати на допомогу через дію введених нею препаратів.

Як повідомив РІА "Новости" старший помічник керівника слідчого управління СК РФ по Курській області, слідство має в своєму розпорядженні серйозні докази провини Г., зокрема відеозапис з відеокамери мобільного телефону, на яку медик знімав школярку. "Проте сам він себе винним в згвалтуванні не визнає, стверджуючи, що нічого подібного не здійснював", - уточнив старший помічник.