До річниці Харківського пакту створено оргкомітет

Оргкомітет із проведення акцій протесту проти ратифікації “Харківського пакту” Януковича-Медведєва очолив голова партії «За Україну!», народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», таке рішення було ухвалене вчора, на засіданні оргкомітету, до якого увійшли партії «Батьківщина», «Громадянська позиція», Європейська партія України, «За Україну!», Народний рух України, «Наша Україна», Партія захисників Вітчизни, «Реформи і порядок», «Свобода», Українська народна партія, УРП «Собор» і «Фронт Змін».

Також до оргкомітету з проведення акцій протесту з нагоди річниці ратифікації Харківського пакту долучився Конгрес українських націоналістів.

Акція відбудеться у Києві біля пам’ятника Тарасу Шевченку 27 квітня о 17.00.

Як відомо, 4 квітня лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликав провести спільну для усіх опозиційних сил всеукраїнську акцію протесту проти ратифікації Харківського пакту Януковича-Медведєва про базування російських військ на території України до 2042 року.