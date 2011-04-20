Побитим рибалкам пропонували відмовитись від свідчень

Зять голови Заставнівської райдержадміністрації Чернівецької області Михайла БОЙЧУКА Руслан пропонував побитим рибалкам відмовитися від своїх свідчень.

Про це пише сьогодні «КоммерсантЪ-Украина»,посилаючись на слова одного з потерпілих рибалок Івана АБРАМОВИЧА.

Чотирьох жителів міста Заставна Чернівецької області – Івана БАБІЯ, Василя СЛОБОДЯНА, Миколу МИХАЙЛЮКА і Івана АБРАМОВИЧА побили 16 квітня пізно увечері на ставку під час рибної ловлі.

Видання пише, що, за інформацією прокуратури Чернівецької області, 16 квітня близько 22.00 голова Заставнівської РДА М.БОЙЧУК, його брат Василь, зять і двоє охоронців приватних ставків, перевищивши свої службові повноваження, побили чотирьох чоловіків за те, що вони без дозволу ловили рибу. Рибалок били ногами, гумовими палицями, дерев`яними бітами і прикладом рушниці. "Є заява постраждалих, у них серйозні побої і травми. Слідство тільки починається, всі деталі з`ясовуватимуться", - сказав прес-секретар обласної прокуратури Олександр ЛЕБЕДЬ.

За словами рибалки І.АБРАМОВИЧА, напад був несподіваним: "Ми ловили рибу, а вони просто під`їхали на двох «Нивах» і, не ставлячи питаючи, стали нас бити. Дві години били кулаками, палицями і бейсбольними бітами. Стан у нас тяжкий, у мене вибиті зуби. Їсти не можу, тільки палю і п`ю воду". Рибак повідомив, що у ніч на вівторок, 19 квітня, до них у лікарню приходив зять М.БОЙЧУКА Руслан і пропонував відмовитися від свідчень. "Він пропонував поспілкуватися і налагодити співпрацю. Але від своїх свідчень ми не відмовилися", - сказав потерпілий.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу стосовно голови Заставнівської райдержадміністрації М.БОЙЧУКА. Також порушено кримінальну справу стосовно його рідного брата, зятя і двох охоронців приватних ставків за ст. 27, ч. 3 ст. 365 і ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України.

Після порушення кримінальної справи правоохоронці заарештували охоронців, зятя і рідного брата М.БОЙЧУКА.

Самого М.БОЙЧУКА не затримали, оскільки той надав довідки про свою інвалідність.

Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ 19 квітня вніс подання до Адміністрації Президента України і Кабінету міністрів України щодо звільнення М.БОЙЧУКА з посади.