Путін прозрів: виявляється, слабким дають поради не просто так

Поради зі сторони слабким державам ведуть до втручання у внутрішні справи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, виступаючи зі звітом про роботу уряду в 2010 році перед Держдумою РФ.

«Економічна й державна неміч, нестійкість до зовнішніх шоків неминуче обертаються загрозою для національного суверенітету. І всі ми з вами чудово розуміємо, будемо відверті: в сучасному світі, якщо ти слабкий, обов'язково знайдеться хтось, хто захоче приїхати або прилетіти й порадити, в який бік рухатися, яку політику проводити, який шлях обирати для свого власного розвитку», - сказав В.ПУТІН.

«Такі на вигляд цілком доброзичливі, ненав'язливі поради, загалом, здавалося й непогані, але за ними, насправді, стоїть грубий диктат і втручання у внутрішні справи суверенних держав. І всі ми це чудово з вами розуміємо», - підкреслив В.ПУТІН.

Він вважає, що треба бути самостійними, сильними й проводити політику, що відповідає інтересам громадян своєї власної країни.

За словами російського прем'єра, світова економіка поступово відновлюється, але наслідки кризи виявилися настільки серйозними, що вони ведуть до соціальної напруги в багатьох державах і цілих регіонах світу.