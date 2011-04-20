Тимошенко інкримінують нанесення державі збитків понад 1,5 млрд. грн.

Сьогодні слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури проводить допит екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО як підозрюваної у кримінальній справі про перевищення влади або службових повноважень при укладанні газових угод у 2009 році, що призвело в подальшому до економічних труднощів у державі.

Встановлено, що вона одноосібно прийняла рішення, унаслідок якого завдано збитки інтересам держави в особливо великих розмірах на суму понад 1,5 млрд. грн., повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Також у справі проводяться інші необхідні першочергові слідчі дії.