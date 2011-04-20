Тимошенко поскаржилася, що слідчий їй грубо відмовив

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем'єр-міністр України вимагає від Генпрокуратури можливості ознайомитися з матеріалами обвинувачення щодо газових угод.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

"За статтею 43-1 КПК наполягаю на ознайомленні мене з матеріалами, які обгрунтовують порушення кримінальної справи", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, за її словами, слідчі поки що відмовили у наданні цих матеріалів для ознайомлення. "Мені грубо відмовлено", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час підписання у 2009 році контрактів між Україною і Російською Федерацією на поставки і транзит газу.