Нардепам не сподобалася ідея давати від 5 до 7-ми за голоси «за товариша»

Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного пленарного засідання питання щодо запровадження відповідальності за порушення порядку особистого голосування народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення відповідного законопроекту, внесеного народним депутатом від НУ-НС Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, проголосували лише 79 народних депутатів із 378 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачав, що несанкціоноване втручання в роботу електронної системи голосування, що призвело до витоку інформації, карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років.

Крім того, проект закону передбачав, що використання картки іншого народного депутата при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.

Парламент також відмовився включити до порядку денного сесії ухвалення заяви до Федеральних зборів Російської Федерації у зв’язку із ситуацією навколо українських громадських інституцій в Росії.

«За» проголосували лише 94 депутати із 383 зареєстрованих у сесійній залі.