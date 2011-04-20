У Луцьку заборонили радянську символіку

У Луцьку заборонили розміщення радянської символіки. Таке рішення більшістю голосів прийняли під час сьогоднішньої сесії депутати Луцької міськради. Проект рішення був підготовлений фракцією ВО «Свобода» у Луцькій міській раді.

Як передає кореспондент УНІАН, після тривалих дискусій депутатів різних фракцій та виступу народного депутата від КПУ Андрія НАЙДЬОНОВА, це рішення таки було підтримане поіменним голосуванням. Відтак, «за» - висловилося 29 депутатів, «проти» – 8, «один» – утримався.

Ухваленим рішенням заборонено розміщення радянської символіки на державних установах та комунальних підприємствах м. Луцька. Окрім того, заборонено використання радянських прапорів та символіки під час масових заходів, що проходитимуть в обласному центрі.

Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення його в засобах масової інформації. Контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Після того, як це рішення було підтримано, присутні в сесійній залі комуністи, які пікетували міську ради та представники національно-демократичних сил покинули залу.