ГПУ радять знайти недобросовісних серед своїх, а не валити все на Ющенка

Голова виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК здивований позицією слідства у справі про отруєння колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляє прес-служба партії, про це С.БОНДАРЧУК сказав, коментуючи заяви представників Генеральної прокуратури.

«Якщо під час слідства були допущені порушення законодавства, то очевидно, що спочатку потрібно розібратися, що сталося, всередині Генпрокуратури, а не перекладати провину за недобросовісність слідчих на потерпілого», - переконаний С.БОНДАРЧУК.

На його думку, в даному разі йдеться не про те, що В.ЮЩЕНКО «недобросовісний потерпілий», а про недобросовісність слідства, яке подібними заявами намагається уникнути відповідальності.

Він підкреслив, що В.ЮЩЕНКО усі 6 років системно співпрацює зі слідчими з метою встановлення правди у справі про отруєння і надає вичерпну інформацію щодо всіх питань, зокрема – щодо експертизи, які виникають у Генпрокуратури. «Віктор ЮЩЕНКО як постраждалий вимагає до себе справедливості, завершити розслідування та притягнути до відповідальності виконавців та організаторів замаху на життя Президента», - зазначив представник «Нашої України».

За словами С.БОНДАРЧУКА, заяви прокуратури можна тлумачити так, що нібито сам потерпілий має виконати усі слідчі дії, провести експертизу і довести її об’єктивність. «Незрозуміло тоді, чим займаються уже шостий рік поспіль органи прокуратури, діяльність яких, відповідно до законів України, має бути спрямована на «всемірне утвердження верховенства закону та захист прав і свобод людини та громадянина», - зазначив він.

У партії нагадують, що 17 квітня генпрокурор Віктор ПШОНКА в ефірі телеканалу «Інтер» заявив, що Генпрокуратура може припинити розслідування у справі щодо отруєння В.ЮЩЕНКА через його небажання співпрацювати з слідством.

«Недобросовісним потерпілим є екс-президент ЮЩЕНКО. Він повинен, як потерпілий, бути зацікавленим в об`єктивності, встановленні істини, в активності з проведення слідства. Цього, на жаль, немає», - зазначив В.ПШОНКА.