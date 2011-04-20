Нардеп вважає, що людям залишилося лише одне - вийти на вулицю

Для людей залишається тільки один шанс - виходити на вулиці і вимагати прийняти народні реформи. Тільки так можна зупинити економічне беззаконня і беззаконня в країні. Так прокоментувала член фракції «БЮТ-БАТЬКІВЩИНА», голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА відмова більшості парламенту підтримати внесені нею законопроекти №№ 7535, 8018, 8287 і 8276 в рамках пакету «народних реформ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі розділу парламентського комітету, представляючи пакет законопроектів у ВР, Н.КОРОЛЕВСЬКАЯ заначила, що в результаті ухвалення Податкового кодексу в Україні руйнується економіка, скорочуються робочі місця, росте безробіття. «Щоб хоч якось зупинити ці процеси, необхідно прийняти закони, які дадуть людям можливість спокійно працювати і годувати свої сім`ї», - підкреслила вона.

Зокрема, зазначила депутат, законопроект №7535 розроблявся з метою введення жорстких санкцій проти корумпованих чиновників, що зловживають своїм службовим положенням і що перешкоджають підприємницькій діяльності. «Люди сьогодні кроку не можуть ступити без того, щоб у них не вимагали хабарі. Причина цьому – вседозволеність і безвідповідальність. Наш законопроект вводить персональну відповідальність чиновників за їх дії. Тільки у такий спосіб ми зможемо хоч трохи захистити людей від беззаконня чиновників», - сказала Н.КОРОЛЕВСКА.

Метою іншого законопроекту, про мораторій на контрольні перевірки до 1 січня 2012 року (№8018), також є захист людей від свавілля контролюючих органів. Ще один законопроект - про спрощену систему оподаткування (№8276) - є ключовим в пакеті «народних реформ», оскільки встановлює прозорі і прийнятні правила гри для підприємців, при цьому повністю усуваючи лазівки для відходу від сплати податків. Тим самим, переконана Н.Корольовськая, цей законопроект міг би створити умови для розвитку економіки і формування середнього класу в Україні.

Ще однією відхиленою парламентською більшістю законопроектом №8287 пропонувалося відмінити сплату єдиного соціального внеску працюючими пенсіонерами і інвалідами. «Вдумайтеся, пенсіонер, який одержує сьогодні 800 грн. пенсії, при цьому проявляє підприємницьку ініціативу, повинен заплатити єдиний податок і додатково до цього – єдиний соціальний внесок. Якщо він нічого не заробить, він всю пенсію віддасть назад державі. Такої знущальної норми немає в одній країні світу. Залиште цих людей у спокої!», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКАЯ, звертаючись до народних депутатів.

Вона підкреслила, що в розробці законопроектів №№ 7535, 8018, 8287 і 8276 брали участь більше 300 громадських організацій. На ухваленні цих норм наполягають активісти Всеукраїнської цивільної акції «Вперед», марш протесту в рамках якої запланований на 19 травня в Києві.

Проте, депутати не прийняли ці законопроекти.

У зв`язку з цим Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що планує повторно внести вказані законопроекти і добиватися їх ухвалення Верховною Радою.

«Влада не готова до діалогу, демонстративно не хоче чути й розглядати народні пропозиції. Їх логіка проста – «кішки приймають закони не для мишок». Людям не залишають сьогодні шансу для проведення діалогу, не залишають надії на те, що вони можуть бути почуті і зрозуміли більшістю Верховної Ради. Тому для людей залишається тільки один варіант - виходити на вулиці і вимагати прийняти народні реформи. Тільки так можна зупинити економічне беззаконня і беззаконня в країні», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.