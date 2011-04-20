Азаров похвалився президенту ЄБРР, як загнав Путіна у глухий кут

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що у вирішенні питання щодо перегляду формули ціни на газ, що купується в Росії, «процес почався».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом МІРОВИМ.

«Вчора у нас відбулися переговори з віце-прем`єр-міністром Росії Ігорем СЄЧІНИМ. Поки що рано говорити про якісь результати, але процес цей почався», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він нагадав, що недавно обговорював питання про необхідність змінити формулу утворення ціни на газ з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ. У розмові з колегою, підкреслив М.АЗАРОВ, він порівняв умови формування ціни на газ в Україні з умовами для Німеччини та Польщі. За розрахунками М.АЗАРОВА, коли для України ціна газу становила 270 доларів, для Польщі – 320. Разом із тим при відніманні вартості транзиту і знижки в 100 доларів ціна газу для України повинна була б становити 200 доларів за тисячу кубометрів. До таких же результатів, зазначив М.АЗАРОВ, приводить і аналіз ситуації з Німеччиною.

«Виникає питання: як же ця формула працює по відношенню до Німеччини та Польщі, якщо вона така справедлива й ринкова? Звичайно, я розумію, що складний буде процес переговорний, але, в будь-якому разі, прем`єр-міністру Росії нічого було відповісти на це запитання», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна та Росія домовилися про створення робочої групи з питань поставок газу.

«Вчора (19 квітня – УНІАН) до нас приїжджав віце-прем`єр уряду Росії Ігор СЄЧІН, і ми обговорили аспекти, пов`язані з поставками газу. Переговори буде продовжено», - сказав він.

Нагадаємо, 13 квітня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів, коментуючи результати зустрічі з головою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ, повідомив, що В.ПУТІН пообіцяв доручити віце-прем`єр-міністру РФ Ігорю СЄЧІНУ 19 квітня обговорити з урядом України питання обгрунтованості формули ціни на газ.

У зв`язку з цим М.АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру Андрію КЛЮЄВУ, міністру енергетики та вугільної промисловості Юрію БОЙКУ в переговорах із І.СЄЧІНИМ використовувати всі аргументи, інформацію та аналіз, які є в України, щодо ціноутворення на газ, як для України, так і для країн Європи.

12 квітня М.АЗАРОВ під час зустрічі з В.ПУТІНИМ заявив, що ціна російського газу, що постачається Україні відповідно до контрактів 2009 року, не відображає ринкової вартості, що сформувалася в країнах Європейського Союзу, й істотно перевищує ціну на альтернативні види палива. «Наше бажання - вийти на економічно обгрунтоване і справедливе визначення формули ціни на газ для України», - сказав М.АЗАРОВ.