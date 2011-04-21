Людей під тиском змушують захищати голову РДА, який побив рибалок?

У Чернівецькій області на батьківщині екс-голови Заставнівської райдержадміністрації Михайла БОЙЧУКА, який минулої суботи разом зі своїми родичами та охоронцями приватного ставка жорстоко побили чотирьох рибалок, «певні особи» почали під тиском примушувати жителів району ставити підписи на його захист.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Чернівецької обласної організації партії ВО «Батьківщина».

У прес-службі облорганізації ВО «Батьківщина» повідомили, що з перевірених джерел отримали інформацію, що «у Заставнівському районі з ініціативи влади та районного керівництва Партії регіонів розпочато тиск на різні верстви населення з метою збору підписів на захист М.БОЙЧУКА”.

Підписи збирають серед сільських голів, працівників райдержадміністрації, директорів шкіл, а також за підтримкою звертаються до клієнтів сфери соцзахисту населення - самотніх та інвалідів. «Громадян просто тероризують і вимагають підтримувати М.БОЙЧУКА, проти якого вже порушено кримінальну справу», - зазначають у прес-службі обласної «Батьківщини».

Члени цієї партії розцінюють такі дії «як спробу влади і партії влади чинити тиск на слідство і врятувати М.БОЙЧУКА від відповідальності». Чернівецька обласна ВО «Батьківщина» закликала жителів району «не піддаватися теророві влади».