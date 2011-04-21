Нардеп каже, що більшість бізнесменів - із владою у «понятійних» відносинах

У податковій системі України працюють так звані узгоджені оператори, діяльність яких веде до поширення «сірих» схем в оподаткуванні та загальної тінізації економіки.

Про це в ефірі програми «Ранковий іспит» на «Радіо-Ера FM» заявив народний депутат, лідер партії «Україна Майбутнього» Святослав ОЛІЙНИК.

«Якщо людина обрала легальний спосіб ведення свого бізнесу, то довго вона не протримається, тому що в Україні існує об`єднання осіб, які створили систему узгоджених операторів. Тому більшість бізнесменів перебувають з владою в «понятійних» відносинах, а податкова сама зацікавлена, щоб підприємці йшли в «сірі» схеми», - зазначив депутат.

Водночас С.ОЛІЙНИК підкреслив, що новий Податковий кодекс доведений до абсурду його розробниками, тому що є абсолютно нечитабельним документом.

Політик також нагадав, що в міжнародному рейтингу економічних свобод Україна посіла місце між Узбекистаном і Республікою Чад, що не може не позначитися на інвестиційній привабливості нашої країни в світі.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат України С.ОЛІЙНИК заявляв про тенденцію до значного зменшення кількості приватних підприємців у зв`язку з прийняттям Податкового кодексу і політикою влади. Він навів дані з відповіді Державної податкової адміністрації України на його депутатське звернення, за якими, за перші три місяці 2011 року 56 тис. 613 фізичних осіб - підприємців припинили свою роботу, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.