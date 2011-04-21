Янукович має надію, що розмова з главами церков зніме «низку проблем»

Повернення церковної власності має бути справою державної уваги і контролю.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, сказав глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ на зустрічі з керівниками церков і релігійних організацій України, відзначивши надзвичайну чутливість церковних майнових питань.

“Переконаний, що розв’язання цих проблем сприятиме відновленню історичної справедливості щодо віруючих”, - сказав глава держави.

Президент нагадав, що доручив відновити роботу Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій при Кабінеті Міністрів.

В.ЯНУКОВИЧ також вважає за доцільне активізувати сприяння доброчинній діяльності церкви. Крім того, потребують розв’язання питання, пов’язані з тарифами на електроенергію та комунальні послуги.

“Важливим є вирішення проблеми трансляції духовно-просвітницьких програм на телебаченні, особливо враховуючи можливості релігійних організацій у запобіганні проявам аморальності, протидії екстремізму та іншим негативним явищам”, - сказав глава держави.

Президент відзначив, що за підсумками сьогоднішньої розмови дасть відповідні доручення Уряду та місцевим органам влади.

Цього року Україна відзначатиме 20-річчя своєї Незалежності, зазначив глава держави. “Попри тимчасові складнощі сьогодення нам все-таки є чим пишатися. Серед наших здобутків за цей період не останнє місце займає реальна свобода віросповідання”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

“На календарях і в наших серцях також й сумні дати – 25-річчя Чорнобильської трагедії та 70-річчя трагедії Бабиного Яру. Сподіваюся на вашу участь у заходах, приурочених до цих подій”, - також зауважив глава держави.

Президент висловив переконання, що сьогоднішня розмова дасть можливість зняти низку проблем, які тривалий час не знаходили урегулювання, і дасть новий імпульс для подальшої співпраці.