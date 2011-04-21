Регіонал вважає партію Тимошенко антиукраїнською силою

У прагненні утримати свій електорат опозиція намагається перешкодити діям влади по розвитку країни. Про це в інтерв`ю інформагентству Минпром заявив народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.

Політик вважає, що "Батьківщина" є недобросовісною і антиукраїнською політичною силою. "Її керівники навмисно провокують протистояння не лише в українському суспільстві, але і в міждержавних відносинах. Вони діють за принципом "чим гірше - тим краще" - підкреслив він.

Парламентар нагадав, що напередодні візиту глави російського уряду Батьківщина розповсюдила заяву про нібито бажання української прокуратури допитати прем`єр-міністра Росії за газовими угодами. "Воно, як і слід було чекати, виявилося фальшивкою. І надалі Генпрокуратура спростувала заяву "Батьківщини", але хвилі від кинутою цією політсилою брехні навряд чи додали доброзичливості при обговоренні української і російської сторонами зміни формульної ціни на газ", - заявив політик.

За словами Олійника, неконструктивна позиція нинішніх лідерів опозиції викликана виключно тривогою за своє подальше політичне майбутнє. "Перші кроки влади по модернізації країни вже дають результати. Ще рік, і суспільство остаточно зрозуміє що непопулярні кроки уряду були вимушеними, але вони дозволили вилікувати країну від застарілих хвороб. А ріст добробуту людей, підвищення якості життя дозволять суспільству отримати відповідь, хто з діючих українських партій відповідально відноситься до своїх передвиборчих обіцянок", - підкреслив депутат-регіонал.

"Це порівняння буде не на користь опозиційних партій, які сьогодні діють як "п`ята колона", - констатував політик.

Агентство нагадує, що раніше екс-прем`єр Юлія Тимошенко заборонила своїм депутатам вносити законопроекти спільно з представниками влади. У свою чергу представники Партії регіонів не виключили, що заборона займатися законотворчою діяльністю разом з провладною більшістю приведе тільки до того, що з фракції БЮТБ підуть найбільш активні законодавці.