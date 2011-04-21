Андрій Кончаловський завершує роботу над фільмом про Україну і Кучму

Андрій Кончаловський, російський кінорежисер, володар і номінант престижних європейських і американських кінематографічних премій, повідомив у своєму блозі на «Эхо Москвы» про те, що наближається до завершення його робота над документальним фільмом під назвою «Битва за Україну». Проект присвячений історії та сучасності України, боротьбі західної і східної цивілізацій за неї.

Робота над стрічкою тривала майже три роки. Його героями сталі десятки політичних і громадських діячів України, Росії, країн СНД і Західної Європи. Головна драматургічна лінія будується через бесіди автора з Президентом України в 1994-2005 рр. Леонідом Кучмою, чия книга «Україна не Росія» наштовхнула автора на ідею цього проекту.

«Відзначу, що я роблю цю картину в рамках документального циклу «Тягар влади». Я зробив два фільми з цього циклу - про Андропова і Алієва, збираюся знімати фільм про Лі Кван Ю, про Ярузельського. У цей же цикл потрапляє картина про Леоніда Даниловича Кучму, який, на мій погляд, дуже цікава політична фігура. Він був при владі у момент перелому, коли Україна (з радянської республіки) стала самовизначатися, стала національною державою, стала вибирати, з ким дружити. Потім почала «кидатися» з одного боку в інший, «притуляючись» то до однієї, то до іншої «сторони», - говорить відомий режисер.

За словами Кончаловського, одним з центральних епізодів фільму є справа про зникнення Георгія Гонгадзе і «касетний скандал», актуальність якого різко зросла за останній місяць. Робочу версію цього епізоду Андрій Кончаловський розмістив на сайті свого продюсерського центру .

Автор фільму, прем`єра якого відбудеться впродовж 2011 року, відзначає: «Картина ще не закінчена. Там є шматки, які вже готові, і є робочі моменти. Але у зв`язку з тим, що зараз відбувається в Україні, у зв`язку з поверненням якихось епізодів з її історії, я вирішив показати вам два фрагменти. Один пов`язаний з моєю розмовою про роль Леоніда Даниловича Кучми в початковий період становлення республіки. І ще - фрагмент про «справу Гонгадзе».