Янукович: не було би харківських угод - ми загубили б країну

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що без підписання «харківських угод» Україна втратила б не лише промисловість, але й країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Черкасах.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що ще рік тому під час свого першого візиту до Росії він говорив, що газові домовленості, досягнуті в січні 2009 року, були для України, м’яко кажучи, неприйнятні, оскільки Україна отримала для себе не підйомну базову ціну у 450 дол.

«Це ціна для Україна непідйомна і вона не коректна, і не справедлива», - сказав Президент, зауваживши, що саме тому Україна робитиме це, щоб вирішити цю проблему так, щоб це задовольнило і Україну, і Росію.

«І шукаючи шлях до зниження ціни на газ, ми зробили перший крок у минулому році, підписавши газові угоди («харківські угоди» - УНІАН), і ми знизили ціну на газ на 100 дол. за тисячу кубічних метрів. Якби ми цього не зробили, я тоді казав і зараз кажу, свідомо кажу, ми загубили б не тільки промисловість, а ми б загубили країну», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він пояснив, що без підписання «харківських угод» Україна змушена була б зупинити всі базові галузі промисловості, що вплинуло б і на все інше.

«Рік ми прожили з цією ціною. Що далі? Далі ми бачимо, що ситуація на межі. Ми платимо сьогодні цю ціну на газ, але це дуже дорого. Дуже. І наша промисловість знаходиться на межі конкурентоспроможності», - сказав Президент, додавши, що Україна шукатиме шляхи для перегляду ціни на газ, і один з таких шляхів – це перехід на розрахунки в рублях.