Тимошенко не вірить, що суд сьогодні звільнить Луценка

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО не вірить, що суд змінить колишньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ міру запобіжного заходу, який перебуває під арештом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам, прибувши в Апеляційний суд, який сьогодні за поданням ГПУ має розглянути питання щодо подовження чи не подовження Ю.ЛУЦЕНКУ терміну тримання під вартою.

“Я думаю, що сьогодні будемо спостерігати, коли суддя буде сором’язливо опускати очі, коли буде виносити рішення, які йому надали зверху”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами екс-прем’єра, “ми всі повинні підтримати Юру ЛУЦЕНКА - людину, над якою ставлять досліди ЯНУКОВИЧ і його команда у побудові “нового суспільства”.

Слід зазначити, що розгляд подання Генпрокуратури мав розпочатися о 14.00. Втім, на прохання адвокатів Ю.ЛУЦЕНКА і його самого суд дозволив бути присутніми в залі судових засідань представникам ЗМІ. Однак зала, в якому розпочалося засідання, була настільки мала, що там не можна було розмістити навіть незначну кількість журналістів. В результаті, судом було прийнято рішення про зміну залу засідань.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Йому було висунуте звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив термін тривання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО сьогодні повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів кримінальної справи, порушеної проти нього.