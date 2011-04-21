У ПР заявляють, що екс-чиновник, який бив рибалок, є членом «Фронту Змін»

Колишній голова Заставнівської районної державної адміністрації Михайло БОЙЧУК, який звинувачується у побитті рибалок, є членом політичної партії «Фронт Змін».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Чернівецької обласної організації Партії регіонів.

“Цинічно спекулюючи на больових точках справи з побиттям рибалок у місті Заставна за участю колишнього голови місцевої райдержадміністрації, окремі політичні сили намагаються використати цю ситуацію для безпідставних звинувачень Партії регіонів у причетності до цієї трагедії”, - заявили в ПР.

Так, зазначили автори заяви, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», не володіючи істинною інформацією про ці події та свідомо маніпулюючи суспільною свідомістю, у низці своїх заяв намагається прив’язати М.БОЙЧУКА та його спільників до Партії регіонів.

Між тим, заявили в ПР, “сьогодні було офіційно підтверджено, що М.БОЙЧУК, його родичі та охоронці ставка – учасники інциденту – не мають і ніколи не мали відношення до Партії регіонів. Більше того, за оприлюдненими документами реєструючих органів, М.БОЙЧУК станом на 21.04.2011 р. значиться головою Заставнівської районної організації політичної партії «Фронт змін».

Тому в ПР розцінюють “голослівні намагання політичної партії ВО «Батьківщина» прив’язати заставнівських негідників до нашої партії як невдалу спробу політичних банкрутів від Юлії ТИМОШЕНКО переключити увагу суспільства з вчорашнього вироку їхньому однопартійцю В.ЛОЗІНСЬКОМУ за вбивство беззахисного селянина у Кіровоградській області, з арештів при отриманні нечуваних хабарів учорашніх своїх спонсорів з Калинівського ринку в Чернівцях, з дій самої Юлії ТИМОШЕНКО при підписанні газових угод з Росією у 2009 році, що призвели до зради національних інтересів України”.

“Ми визнали помилку, допущену з рекомендацією на призначення М.БОЙЧУКА і вчасно її виправили. Ми вимагаємо повного і об’єктивного покарання заставнівських правопорушників, але ми не закликаємо нагороджувати їх орденами, як це робила свого часу ВО «Батьківщина» по відношенню до В.ЛОЗІНСЬКОГО”, - заявили в Партії регіонів.