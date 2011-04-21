Лукашенко: у нас перед виборами було стільки демократії, що просто нудить

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про намір посилити контроль за фінансуванням білоруських політичних партій і засобів масової інформації з-за кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні під час виступу в парламенті з посланням до білоруського народу.

"Нам треба цю годівницю закрити. Жодні політичні процеси і навіть засоби масової інформації не можуть фінансуватися з-за меж країни. Не можуть і все. Така ситуація. Буде стабільною держава, ситуація буде інша — ми подивимося по-іншому на ці процеси. А сьогодні це треба припинити. Тому що гроші дадуть на листівки, де закликатимуть повалити, поламати, вбити, застрелити. Найбільше дадуть грошей ось на такі акції з-за кордону", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі вкотре наголосив, що влада забезпечила повну прозорість виборчого процесу під час останніх виборів Президента. "Напередодні президентських виборів ми додемократизувалися до того, що не тільки вас, а й мене, як людину, яка ухвалює рішення, нудило - ну вже стільки було демократії, що просто нудить", - сказав він.

За його словами, "групи людей і політики" радили йому допустити Євросоюз і ОБСЄ до підрахунку голосів на виборах 19 грудня 2010 року. "Я б і на це погодився. Тільки це вже приниження держави. Ми зробили все, щоб ці вибори були прозорими", - наголосив О.ЛУКАШЕНКО.