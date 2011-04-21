Польща передасть Росії список невиконаних прохань

Польська влада готує дипломатичну ноту для російської влади зі списком матеріалів, про які просили польські слідчі росіян в рамках розслідування причин Смоленської авіакатастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

"Зараз готується нота, в якій буде інвентаризовано ті прохання, які ми направляли російській стороні від моменту катастрофи та на які досі очікуємо відповідь", - сказав міністр після сьогоднішньої зустрічі з генеральним прокурором Польщі Анджеєем СЕРЕМЕТОМ та главою уряду Дональдом Туском.

"Сподіваємося на прихильне та ефективне їх виконання", - відзначив міністр, якого цитують польські медіа.

Д.ТУСК, який також брав участь у прес-конференції, відзначив, що влада усіляко підтримає генерального прокурора Польщі, котрий 17-19 травня планує відвідати Росію з візитом для обговорення передачі полякам матеріалів у справі Смоленської катастрофи.

Глава польського уряду "назвав часом кращою, часом гіршою" співпрацю з росіянами в розслідуванні авіакатастрофи 10 квітня 2010 року, зауваживши, що було б добре, якби поляки мали доступ до оригіналів "чорних скриньок" урядового Ту-154.

Як повідомляв УНІАН, оприлюднені в січні зауваження польських експертів до звіту російського МАК щодо причин Смоленської катастрофи свідчить, що росіяни не відповіли на 80% звернень поляків.

Через брак доступу польських експертів до "чорних скриньок" вони також не можуть дати остаточний висновок з приводу автентичності раніше розшифрованих записів, зроблених на основі копії.

Через це також затягується оприлюднення остаточного звіту причин катастрофи, які окремо готує польська сторона.