Янукович подзвонив Медведєву

Поговорили про майбутній візит

Учора ввечері відбулася телефонна розмова Президента України Віктора Януковича з Президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Про це інформує прес-служба глави Української держави. Згідно з повідомленням, було обговорено подробиці майбутнього візиту та зустрічі глав сусідніх держав з нагоди вшанування 25-ої річниці Чорнобильської катастрофи.

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