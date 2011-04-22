Янукович подзвонив Медведєву
09:59, 22 квітня 2011Політика
2073 0
Поговорили про майбутній візит
Учора ввечері відбулася телефонна розмова Президента України Віктора Януковича з Президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Про це інформує прес-служба глави Української держави.
Згідно з повідомленням, було обговорено подробиці майбутнього візиту та зустрічі глав сусідніх держав з нагоди вшанування 25-ої річниці Чорнобильської катастрофи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter