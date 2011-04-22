Наливайченко зазначає владі, що «совковими» методами далеко не заїдеш

Керівництво Кабінету міністрів має відповідати за провальний соціальний блок уряду, заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в ефірі Першого Національного телеканалу, повідомляє прес-служба партії.

«Українці вимагають від влади конкретних дій, особливо у соціальному напрямку. Протести не припиняються щодня. Хто багато їздить по Україні, той знає ситуацію. Люди об’єднуються і вимушені протестувати проти закриття соціальних об’єктів – шкіл, лікарень, соціальних їдалень. Протести є, однак влада їх не розуміє і не спроможна навіть вислухати людей», - сказав він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що це “наша держава і наші люди, і партія має чітку альтернативу діям влади”.

“Потрібно зруйнувати мур бюрократії і безправ’я між владою і людьми. Щоб почути людей, треба до них вийти, а не встановлювати одну годину прийому раз на тиждень”, - зауважив він.

“Коли чиновники збільшують бюджет на своє утримання на 40%, а на освітню галузь на 2,9%, то ми пропонуємо з точністю до навпаки: 2,9% – для бюрократів, цього їм цілком достатньо, а 40% - на освіту. Не ремонтувати півповерху Кабміну за 20 млн. гривень, а віддати ці кошти освітянам та пенсіонерам”, - заявив голова політради «Нашої України».

За його словами, без лібералізації підприємницької діяльності, без соціального забезпечення, без іпотеки для військових, без справедливих тарифів для простих людей подолати «совок» і соціальну кризу в Україні неможливо. «Совковими» методами адміністрування неможливо керувати економікою і країною», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.