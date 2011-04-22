Наливайченко зазначає владі, що «совковими» методами далеко не заїдеш
"Азаров має відповісти за провальний блок"
Керівництво Кабінету міністрів має відповідати за провальний соціальний блок уряду, заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в ефірі Першого Національного телеканалу, повідомляє прес-служба партії.
«Українці вимагають від влади конкретних дій, особливо у соціальному напрямку. Протести не припиняються щодня. Хто багато їздить по Україні, той знає ситуацію. Люди об’єднуються і вимушені протестувати проти закриття соціальних об’єктів – шкіл, лікарень, соціальних їдалень. Протести є, однак влада їх не розуміє і не спроможна навіть вислухати людей», - сказав він.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що це “наша держава і наші люди, і партія має чітку альтернативу діям влади”.
“Потрібно зруйнувати мур бюрократії і безправ’я між владою і людьми. Щоб почути людей, треба до них вийти, а не встановлювати одну годину прийому раз на тиждень”, - зауважив він.
“Коли чиновники збільшують бюджет на своє утримання на 40%, а на освітню галузь на 2,9%, то ми пропонуємо з точністю до навпаки: 2,9% – для бюрократів, цього їм цілком достатньо, а 40% - на освіту. Не ремонтувати півповерху Кабміну за 20 млн. гривень, а віддати ці кошти освітянам та пенсіонерам”, - заявив голова політради «Нашої України».
За його словами, без лібералізації підприємницької діяльності, без соціального забезпечення, без іпотеки для військових, без справедливих тарифів для простих людей подолати «совок» і соціальну кризу в Україні неможливо. «Совковими» методами адміністрування неможливо керувати економікою і країною», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.