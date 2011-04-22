На посольствах України 9 травня червоні прапори не вивішуватимуться

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що на Посольствах України за кордоном не вивішуватимуться червоні прапори у День Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Години запитань до уряду на засіданні Верховної Ради, відповідаючи на запитання щодо прийнятого вчора закону про використання на офіційному рівні прапора Перемоги.

«На Посольствах України за кордоном ніхто, по крайній мірі я не планую, вивішувати червоні прапори», - сказав міністр. «На Посольствах України за кордоном буде висіти виключно Державний прапор України», - підкреслив він.

Як зазначив К.ГРИЩЕНКО, «те, що вирішується в середині країни, треба вирішувати тут, в цьому залі, відповідно до тієї політичної дискусії, яка ведеться серед політичних сил».

«Звичайно, що державна символіка, з якою ми виходимо на міжнародну арену, вона одна, і іншої, я думаю, ніхто в цьому залі не пропонує вивішувати», - додав глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 квітня прийняла рішення про використання червоних прапорів у День перемоги

Зокрема, ВР вирішила вивішувати 9 травня копії прапорів Перемоги біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса.

Крім того, передбачається, що він використовуватиметься під час урочистих заходів, які проводяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, громадськими об`єднаннями у День Перемоги й інші дні, пов`язані з подіями Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років - Дні визволення та Дні оборони населених пунктів від німецько-фашистських загарбників.

Крім того, передбачено офіційний підйом у День Перемоги копій прапора перемоги на будинках (щоглах, флагштоках) поряд з Державним прапором України.