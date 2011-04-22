Нардепам не цікаво, як Ахметов купив найдорожчу квартиру в Британії

Верховна Рада відмовилася направити запит позафракційного народного депутата Олега ЛЯШКА до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо з’ясування обставин придбання квартири в центрі Лондона за 220 млн. євро компанією «Систем Кепітал Менеджмент», що належить народному депутату України Ринату АХМЕТОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення цього запиту проголосували лише 12 народних депутатів із 395, зареєстрованих в сесійній залі.

У своєму запиті О.ЛЯШКО також просив вивчити обставини включення до переліку офшорних зон Панами, Кіпру доходів компанії та вжити заходи з метою припинення виведення з України мільйонів гривень.