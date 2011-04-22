Нардепам не цікаво, як Ахметов купив найдорожчу квартиру в Британії
11:43, 22 квітня 2011Політика
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Ляшка не підтримали
|Олег Ляшко
Як передає кореспондент УНІАН, за направлення цього запиту проголосували лише 12 народних депутатів із 395, зареєстрованих в сесійній залі.
У своєму запиті О.ЛЯШКО також просив вивчити обставини включення до переліку офшорних зон Панами, Кіпру доходів компанії та вжити заходи з метою припинення виведення з України мільйонів гривень.
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