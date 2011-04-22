Комуністи подарують Азарову лопату

Сьогодні, 22 квітня, в Луганську комуністи розпочали збір коштів на придбання лопати прем'єр-міністру Миколі АЗАРОВУ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат Луганської обласної ради від Комуністичної партії України Максим ЧАЛЕНКО.

За його словами, гроші збиратимуть у центрі Луганська з 11.00 до 14.00. Лопату відправлять до Кабміну і презентують главі уряду у вівторок, 26 квітня.

«Недавно прем'єр-міністр досить жорстко висловився з приводу того, що треба робити людям під час кризи – брати лопати та обробляти городи, щоб прогодувати сім'ю. Лопату йому подаруємо. Хай на власному прикладі покаже українцям, як це треба робити», - прокоментував ініціативу луганських комуністів М.ЧАЛЕНКО.

Він також зазначив, що сьогодні в усіх містах і районах Луганської області комуністи запланували покладання квітів до пам'ятників Леніну і мітинги з нагоди річниці його дня народження.