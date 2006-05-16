Черкаських медиків судять через щеплення дітей

За фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками Черкаської ЗОШ №33 прокуратура області порушила кримінальну справу. Приводом для її порушення стало те, після планової туберкулінодіагностики, проведеної медпрацівниками школи, захворіли одразу 14 першокласників. Лікарі дільничних поліклінік діагностували у цих дітей ОРВІ, фарингіт, трахеобронхіт.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник прокурора Черкаської області Віктор МИКОЛЕНКО зазначив, що відповідно до інструкції, слід було перевірити стан здоров’я дітей і не робити щеплення тим, хто протягом двох місяців переніс застудні захворювання і тим, хто має протипоказання на дію вакцини. Крім того, дозвіл на щеплення повинні були дати батьки. Проте в школі №33 щеплення зробили всім присутнім дітям, без дозволу батьків. Причому, як встановила спеціальна перевірка, серед щеплених були навіть школярі з хронічними захворюваннями.

Зараз встановлюється причина масового захворювання першокласників 33-ї школи. Залишки вакцини вилучено і відправлено на судово-хімічне дослідження, аби встановити її відповідність державним стандартам. З’ясовується також, чи не пов’язане масове захворювання дітей із закінченням опалювального сезону та сезонним зниженням імунітету у дітей.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора області Сніжана ЛИСЕНКО, наразі органи прокуратури області проводять аналогічні перевірки в районах області.