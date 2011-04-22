У ВР пояснили, яким чином «зареєструвався» загиблий депутат Лісін

Голова Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Володимир МАКЕЄНКО стверджує, що з реєстрацією загиблого у ДТП народного депутата від Партії регіонів Миколи Лісіна сталась «технічна помилка».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам.

В.МАКЕЄНКО нагадав, що перед 10.00 (перед початком пленарного засідання) народні депутати письмово реєструються і навпроти свого прізвища у списку розписуються. «Листи дуже маленькі і клітини дуже маленькі. І один депутат розписується прямо навпроти себе, а другий захоплює ще інше прізвище», - пояснив В.МАКЕЄНКО.

При цьому він додав, що «наступний депутат після Лісіна розписався розмашисто і розписався навпроти свого прізвища і навпроти клітинки Лісіна».

За його словами, технічні працівники ВР «врахували це як підпис народного депутата Лісіна».

В.МАКЕЄНКО стверджує, що сьогодні це перевірялося і «немає цього підпису» навпроти прізвища Лісіна. «Ми провели слідчі дії. Є проблема технічна. Ми знайшли працівника, який помилився технічно. Усі люди помиляються, і з ним відбулась розмова», - сказав він.

За словами В.МАКЕЄНКА, ця людина не буде покарана. «Якби було це умисно, то тоді це інша справа, а це технічна помилка», - наголосив голова Регламентного комітету.

В.МАКЕЄНКО також стверджує, що карточка М.Лісіна «ні у вівторок, ні у середу не працювала». «Це було би просто кощунство, вибачте», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, депутат від Партії регіонів М.Лісін, який загинув 17 квітня у ДТП, у четвер пройшов письмову реєстрацію для голосування у Верховній Раді. Про це свідчить таблиця реєстрації на сайті Верховної Ради.