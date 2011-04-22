Генпрокуратура викликала на допит Немирю

Генеральна прокуратура України викликала на допит колишнього віце-прем’єр-міністра, заступника голови партії «Батьківщина» Григорія НЕМИРЮ.

Про це УНІАН повідомила його прес-секретар Наталія ЛИСОВА.

«Григорія НЕМИРЮ викликано сьогодні на 12-ту годину, і він зараз перебуває у Генпрокуратурі», - сказала Н.ЛИСОВА.

За її словами, повістка була передана колишньому віце-прем’єру напередодні вранці через консьєржа його будинку.

Інше джерело повідомило УНІАН, що зараз у Генеральній прокуратурі також перебуває екс-міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО, якого було викликано на 10.00.

Водночас поки ще не відомо, у рамках розслідування яких справ Г.НЕМИРЯ та П.КРУПКО викликані до Генпрокуратури.

У прес-службі «Батьківщини» повідомили, що лідер партії Юлія ТИМОШЕНКО також перебуває на черговому допиті у Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури.

Передбачається, що Ю.ТИМОШЕНКО після завершення допиту (близько 13.30) поспілкується з представниками ЗМІ.