Генпрокуратура викликала на допит Немирю
Повістку передали через консьєржа
|Григорій Немиря
Про це УНІАН повідомила його прес-секретар Наталія ЛИСОВА.
«Григорія НЕМИРЮ викликано сьогодні на 12-ту годину, і він зараз перебуває у Генпрокуратурі», - сказала Н.ЛИСОВА.
За її словами, повістка була передана колишньому віце-прем’єру напередодні вранці через консьєржа його будинку.
Інше джерело повідомило УНІАН, що зараз у Генеральній прокуратурі також перебуває екс-міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО, якого було викликано на 10.00.
Водночас поки ще не відомо, у рамках розслідування яких справ Г.НЕМИРЯ та П.КРУПКО викликані до Генпрокуратури.
У прес-службі «Батьківщини» повідомили, що лідер партії Юлія ТИМОШЕНКО також перебуває на черговому допиті у Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури.
Передбачається, що Ю.ТИМОШЕНКО після завершення допиту (близько 13.30) поспілкується з представниками ЗМІ.