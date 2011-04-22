Луценко почав голодування - «сидить на воді»
13:23, 22 квітня 2011Політика
3202 0
Дані Народної Самооборони
Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко розпочав безстрокове голодування в СІЗО.
Про це "Українській правді" сказали у прес-службі "Народної Самооборони".
"Голодує, нічого не їсть. На воді сьогодні", - сказала представник прес-служби.
За її словами, дружина Луценко Ірина в п`ятницю спробує відвідати його в СІЗО.
Як відомо, Луценко заявив про оголошення голодування з 22 квітня.
У четвер Апеляційний суд Києва залишив його під арештом до 27 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter