Луценко почав голодування - «сидить на воді»

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко розпочав безстрокове голодування в СІЗО.

Про це "Українській правді" сказали у прес-службі "Народної Самооборони".

"Голодує, нічого не їсть. На воді сьогодні", - сказала представник прес-служби.

За її словами, дружина Луценко Ірина в п`ятницю спробує відвідати його в СІЗО.

Як відомо, Луценко заявив про оголошення голодування з 22 квітня.

У четвер Апеляційний суд Києва залишив його під арештом до 27 травня.