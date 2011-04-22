Колишній міністр Тимошенко скаржиться, що ходить до ГПУ, як на роботу

Генеральна прокуратура викликала колишнього міністра Кабінету міністрів Петра КРУПКА на допит в рамках розслідування справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо підписання газових угод у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.КРУПКО повідомив сьогодні журналістам після завершення допиту.

«Запитання стосувалися розгляду на засіданні уряду умов договорів», - сказав П.КРУПКО.

На запитання про його причетність до підписання газових угод екс-міністр відповів: «Наскільки я знаю, допитують не лише тих, хто мав відношення до цього. Допитують усіх, хто, на їхню думку, може сказати для них необхідне».

П.КРУПКО також повідомив, що ходить до Генпрокуратури, «як на роботу», але у рамках кримінальної справи щодо газових угод викликався вперше.

«Я ходжу сюди, як на роботу. Бувало, що і по тричі на день по різних справах – і Кіотський протокол, і автомобілі (швидкої допомоги – УНІАН), і інші, які знаходяться у них на розгляді», - уточнив він.

«Я не знаю, яке рішення прийме слідчий, але мені здається, що підстав допитувати ще про щось у контексті цієї справи я не бачу», - вважає П.КРУПКО.

Як стало відомо УНІАН, сьогодні також до Генпрокуратури викликався екс-керівник апарату Кабінету міністрів Михайло ЛЕВІНСЬКИЙ.