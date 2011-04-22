Міліцію ніхто не просив примусово везти Пилипишина на допит?

Слідчі прокуратури Києва не надавали будь-яких вказівок правоохоронцям щодо примусової доставки колишнього голови Шевченківської райдержадміністрації столиці Віктора ПИЛИПИШИНА на допит.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

«Слідчий прокуратури Києва не надавав будь-яких вказівок працівникам правоохоронних органів про доставлення чи переміщення обвинуваченого ПИЛИПИШИНА до слідчого у зв’язку із відсутністю висновків медичних працівників щодо стану здоров’я ПИЛИПИШИНА», - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня В.ПИЛИПИШИНУ було пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365. Екс-керівника Шевченківського району обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень, що заподіяли збитки громаді на суму понад 15 млн. грн.

За даними прес-службі громадського руху „Кияни передусім!”, головою якого є В.ПИЛИПИШИН, він потрапив у важкому стані до реанімації після того, як сьогодні вночі правоохоронці намагалися арештували його у лікарні “Медіком”.

За даними громадського руху, “близько 15 осіб зайшли до палати В.ПИЛИПИШИНА, пред’явили якусь постанову про порушення кримінальної справи і прямо в палаті відразу почали допит”. “При цьому так звані правоохоронці не зважили на відсутність адвоката, порушивши елементарні правові норми”, - додали в прес-службі. Біля палати В.ПИЛИПИШИНА та у дворі лікарні чергують правоохоронці.