В НУ заявляють, що люди Могильова не пускають їхніх делегатів на з'їзд

У партії «Наша Україна» заявляють, що Міністерство внутрішніх справ перешкоджає делегатам від організацій «Нашої України» Львівської та Волинської областей приїхати на Х з’їзд партії, який має відбутися 27 квітня у Києві.

Як повідомляє прес-служба партії, керівники парторганізацій Львівської та Волинської областей зазначають, що автомобільні перевізники відмовляються укладати договори про пасажирські перевезення, посилаючись на заборону обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ України.

З цього приводу представники депутатської групи «Наша Україна» у парламенті передали міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ депутатське звернення, у якому вимагають забезпечити безперешкодний проїзд «нашоукраїнців» на з’їзд.

У зверненні наголошується, що народні депутати від «Нашої України» вважають такі дії з боку Міністерства внутрішніх справ України тиском на партію і спробою перешкодити у проведенні з’їзду.

«У зв’язку із цим ми закликаємо ставитися неупереджено до опозиційної політичної партії та просимо забезпечити безперешкодний проїзд делегатів X з’їзду політичної партії «Наша Україна» до Києва 26-27 квітня. Просимо належно відреагувати на наше звернення та поінформувати нас про результати його розгляду у встановлений законодавством термін», - йдеться у зверненні, підписаному Андрієм ПАРУБІЄМ, Володимиром КАРПУКОМ, Володимиром В’ЯЗІВСЬКИМ та Лілією ГРИГОРОВИЧ.

Як повідомлялось, «Наша Україна» планує провести з’їзд просто неба, під стінами Верховної Ради.