Тимошенко у Великодню ніч обіцяє бути «в усіх храмах»
Родина збирається в Києві
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО у Великодню ніч планує відвідати декілька храмів різних християнських конфесій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після відвідування Генеральної прокуратури.
«У мене склалася ще з часів мого прем’єрства добра традиція, коли я всіх християн, які святкують Великдень, у цей день, а вірніше, у ніч, вітаю зі святом. Саме тому я буду в усіх храмах, де люди будуть святкувати Великдень», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона також повідомила, що святкуватиме Великодні дні у колі своєї родини.
«До мене якраз приїжджає вся моя родина із Дніпропетровська, враховуючи, що я не можу виїхати з міста Київ. Тому будемо святкувати Великдень разом з родиною тут, у Києві», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.