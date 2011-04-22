Тимошенко у Великодню ніч обіцяє бути «в усіх храмах»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО у Великодню ніч планує відвідати декілька храмів різних християнських конфесій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після відвідування Генеральної прокуратури.

«У мене склалася ще з часів мого прем’єрства добра традиція, коли я всіх християн, які святкують Великдень, у цей день, а вірніше, у ніч, вітаю зі святом. Саме тому я буду в усіх храмах, де люди будуть святкувати Великдень», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що святкуватиме Великодні дні у колі своєї родини.

«До мене якраз приїжджає вся моя родина із Дніпропетровська, враховуючи, що я не можу виїхати з міста Київ. Тому будемо святкувати Великдень разом з родиною тут, у Києві», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.