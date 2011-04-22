Немиря каже, що переконував слідчого врахувати позицію Європи

Колишній віце-прем’єр-міністр України, заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ заявляє, що слідчі Генеральної прокуратури України відмовилися взяти до уваги експертизи європейських структур щодо газових угод, підписаних урядом Юлії ТИМОШЕКО у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.НЕМИРЯ повідомив сьогодні журналістам під час перерви його допиту у Генпрокуратурі в рамках розслідування кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення службових повноважень при підписанні газових угод.

«Я надав документальні свідчення офіційних оцінок з боку Європейської омісії, президента Європейської комісії, комісара з питань енергетики, найавторитетніших міжнародних організацій щодо газових відносин, ганебної ролі посередника «РосУкрЕнерго». Слідчий на це зауважив, що це його не цікавить, тому що позиція Європи не є важливою для України і для цієї справи», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він додав, що зараз у його допиті оголошена перерва, після якої ця процедура продовжиться. «Мені вже оголосили, що будуть і наступні допити, тобто це не останній», - сказав екс-віце-прем’єр.

Він уточнив, що його допитує «слідчий Микола ГРАБИК у присутності старшого слідчого НЕЧВОГЛОДА».

Г.НЕМИРЯ вважає, що відмова слідчих взяти до уваги висновки європейських структур свідчить про політичну вмотивованість цієї кримінальної справи, порушеної проти Ю.ТИМОШЕНКО.

«Нещодавно я навіть себе дискомфортно почував, що я, можливо, один із віце-прем’єрів уряду ТИМОШЕНКО, якого ще не викликали на допит. Я думав, що, можливо, це тому, що я донецький, походжу з Донецька, але, як бачите, зараз цей «недолік» виправлено і я на додаток до моїх колег викликаний на допит», - сказав з іронією Г.НЕМИРЯ.

Він вкотре висловив обурення щодо способу, у який йому було вручено повістку про виклик до Генпрокуратури (через консьєржа, а перед цим правоохоронні органи намагалися увірватися в його квартиру - УНІАН).