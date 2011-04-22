Єврейська Аль-Джазіра набирає обертів

У п`ятницю, 22 квітня, завершено створення телевізійного каналу під робочою назвою Jewish News One, про який було заявлено на найбільшому європейському єврейському форумі, що проходив в Парижі.

Як стало відомо MIGnews.com, генеральним продюсером каналу призначений Пітер Дікінсон (Peter Dickinson).

Відомо також, що канал відкриє штаб-квартири у п`яти містах - Брюсселі, Тель-Авіві, Вашингтоні, Парижі і Києві. Мовлення вестиметься 24 години на добу на чотирьох мовах. Стартує проект англійською, але з часом канал перейде ще на французьку, німецьку і російські мови мовлення.

Відповідальним за організацію і запуск телеканалу Jewish News One є віце-президент Європейського єврейського союзу (EJU) Вадим Рабинович.

"Наша команда працює "комуністичними" темпами. Плануємо, що в найближчі 2-4 місяці Jewish News One почне працювати в режимі первинного мовлення (під первинним мовленням мається на увазі англомовна версія). Ми сподіваємося, що новий канал стане унікальним джерелом інформації, зокрема, і щодо подій на Близькому Сході", - заявив він в інтерв`ю виданню.

На Jewish News One працюватимуть люди з різних країн, але найбільша частина представників Великобританії. Пов`язано це з тим, що версія запуску - англомовна.

Канал висвітлюватиме загальносвітові новини, але, як відзначив Рабинович, якісь речі він прагнутиме донести через призму саме єврейського світосприйняття.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні в Парижі відбувся найбільший європейський єврейський форум, в якому брали участь делегати з 28 країн Європи і багатьох інших країн світу. Делегати одностайно підтримали ідею створення Європейського єврейського союзу (EJU), вибравши на найближчі п`ять років президентом українського бізнесмена Ігоря Коломойського.