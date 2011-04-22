Тимошенко думає, що Генпрокуратура вмиває руки, як Понтій Пілат

Екс-прем’єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні ознайомлювалася з матеріалами кримінальної справи щодо коштів за Кіотським протоколом та закупівлі медичних автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після відвідування Генеральної прокуратури.

«Сьогодні я знайомилася зі справою, а Григорія НЕМИРЮ, Михайла ЛЕВІНСЬКОГО та інших представників нашої команди допитували по газовій справі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні з нею не проводили жодних очних ставок.

Лідер «Батьківщини» іронічно припустила, що такі масові виклики її колишніх урядовців пов’язані зі Страсною п’ятницею. «Пам’ятаєте, Понтій Пілат умивав руки… Я думаю, що Генпрокуратура таким чином теж вмиває руки, тому що їм треба якимось чином звітувати перед своїми господарями, і їм треба кожен день доповідати, що наша політична команда тероризується», - додала вона.