Депутати закликають порушити кримінальну справу проти Мельниченка

83 народних депутати, які представляють всі фракції Верховної Ради України, підписали депутатське звернення на адресу Генерального прокурора України Віктора Пшонки, де попереджають про загрози для національної безпеки України, які несе хід розслідування справи щодо Миколи Мельниченка.

Про це, як повідомляє LB.ua, заявив у Верховній Раді народний депутат від фракції НУНС Юрій Кармазін.

Не зважаючи на те, що проти Мельниченка кілька років тому було порушено кримінальну справу, депутати вказують, що її було закрито без належного вивчення всіх обставин справи і навіть без допиту Мельниченка. Тим часом залишаються не розслідуваними обсяг і зміст відомостей, які є державною таємницею і якими незаконно заволодів Мельниченко, а також питання про те, чи передавав він ці відомості представникам спецслужб інших країн, з якими зустрічався.

У зверненні наголошується, що Україна вже зазнала значних політичних і фінансових збитків у зв`язку з розповсюдженням Мельниченком неправдивої інформації про продаж систем «Кольчуга» режиму Саддама Хусейна. Проте слідство так і не встановило ні спільників, ні замовників цієї «інформаційної провокації».

Залишається невстановленим, який об`єм відомостей, що містять державну таємницю, до цих пір знаходиться у Мельниченка, який має можливість вільного пересування і у будь-який момент може залишити межі країни.

Депутати вважають, що рішення ГПУ від 01.03.2005 року про закриття кримінальних справ проти Мельниченка було необгрунтованим і незаконним, і закликають порушити проти нього кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України.

Раніше про необхідність порушити кримінальну справу відносно екс-майора Управління держохорони Миколи Мельниченка заявляв лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.