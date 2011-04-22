Могильов попередив міністрів: Янукович дав команду «Садити!»

МВС добилося від Кабміну права на оперативний контроль рахунків Державного казначейства спеціально для посилення контрольних заходів щодо держзакупівель, пише ZN.UAз посиланням на свої джерела. Видання відзначає, що поки таких повноважень не змогли одержати ні СБУ, ні Держфінінспекція, але і вони стоять в черзі на отримання додаткових оперативних можливостей.

За інформацією ZN.UA, три тижні тому на закритому засіданні Кабміну міністр МВС Анатолій Могильов заявив: «Мені, звичайно, ніяково — я всіх тут знаю особисто, але починаються держзакупівлі, і я попереджаю — президент дав команду «Садити!» Церемонитися ніхто не буде. Міліція контролюватиме всі крупні тендери».

За даними Кабміну про функціонування системи держзакупівель в 2010 році, що є у розпорядженні ZN.UA, обсяг державних закупівель всіма органами влади і державними підприємствами у 2010 році склав 335 млрд. грн. — в 2,2 раза більше, ніж в 2009-му (175 мільярдів)! «Збільшення державних закупівель, на думку Мінекономіки, викликане пожвавленням вітчизняної економіки, і, як наслідок, маємо своєчасне і ефективне забезпечення потреб в якісних товарах, роботах і послугах, необхідних для повноцінного виконання органами влади державних функцій і зобов`язань щодо населення», —йдеться у довідці уряду. Шкода, не сказано, в яких конкретно галузях влада стала чимось забезпечувати населення в 2,2 раза більше. Очевидно, сумнівається в цьому і керівництво країни, спостерігаючи і інші причини зростання витрат на держзакупівлі, — корупційні інтереси посадовців, відзначає видання.