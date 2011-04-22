Прокурор порадив міліції очистити свої лави від «перевертнів»

Прокурор Сумської області Сергій ЛЕНСЬКИЙ порадив міліції регіону очистити свої лави від «перевертнів».

Про це прокурор заявив на координаційній раді працівників наглядового відомства, а також представників Управління МВС України в Сумській області, повідомила кореспонденту УНІАН працівник прес-служби обласної прокуратури Марина ФІЛЬЧЕНКО.

Як зазначив С.ЛЕНСЬКИЙ, не завжди самі міліціонери виступають гарантом захисту прав і свобод наших громадян, а випадки з «перевертнями в погонах», які набули розголосу, негативно позначилися на авторитеті міліції. Особливе занепокоєння викликає те, що працівники міліції перевищують свої службові повноваження, а це стає причиною смерті громадян, заявив прокурор. За такими фактами органами прокуратури минулого року було направлено до суду 2 кримінальні справи стосовно 4-х працівників Шосткинського міськвідділу УМВС України в Сумській області і стосовно 2-х працівників з обслуговування м. Середино-Буда, підпорядкованого структурному підрозділу УДАІ в Сумській області.

«У прокуратуру, зазвичай, найбільше надходить скарг від жителів про злочини щодо застосування насильства працівниками міліції», - заявив С.ЛЕНСЬКИЙ.

За його словами, у Конотопській міжрайонній прокуратурі таких заяв знаходиться 35, у прокуратурі Зарічного і Ковпаківського районів м. Суми - відповідно 33 і 32, у Роменській міжрайонній прокуратурі - 20, у Білопільській - 14.

За підсумками оперативної наради прокурор області рекомендував начальнику УМВС України в Сумській області Петру ДЯЧЕНКУ «очистити лави правоохоронців від недобросовісних працівників», своїм же підлеглим дав вказівку посилити контроль за роботою міліції і своєчасно реагувати на скарги жителів регіону.