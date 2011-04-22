Пилипишина затримають, щоб арештувати - постанова суду
17:16, 22 квітня 2011Політика
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Засідав Голосіївський райсуд
|Віктор Пилипишин
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня В.ПИЛИПИШИНУ було пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу.
Його обвинувачують у незаконному відчуженні нерухомого майна. «ПИЛИПИШИНА звинувачують у перевищенні влади та службових повноважень щодо незаконного відчуження нерухомого майна, у зв’язку з чим столичній громаді було нанесено збитків на суму 15 млн. грн.», - повідомляє прокуратура Києва.
Зараз В.ПИЛИПИШИН перебуває у лікарні. За даними руху „Кияни передусім!”, біля палати В.ПИЛИПИШИНА та у дворі лікарні чергують правоохоронці.
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