Патріарх Теофіл ІІІ омив ноги священикам

У Чистий четвер, 21 квітня, українські журналісти, які перебувають в Єрусалимі з прес-туром, організованим Інститутом прав людини і запобігання екстремізму і ксенофобії (IHRPEX) за сприяння Української православної церкви, стали свідками ритуалу омивання ніг священикам Патріархом Єрусалимським ТЕОФІЛОМ ІІІ, що символізує душевну чистоту, яка виявляється через упокорення і любов до ближнього.

Окрім того, як повідомили УНІАН у прес-службі ініціатора прес-туру, народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, крім відвідування святих місць програмою прес-туру передбачено зустрічі журналістів з церковними ієрархами, політичними і громадськими діячами.

Так, відбулася бесіда представників українських ЗМІ і глави Міжпарламентського депутатського об`єднання «Україна – Ізраїль» О.ФЕЛЬДМАНА з одним з лідерів парламентської коаліції, депутатом Кнесету від партії Кадіма Зеєвом ЕЛЬКІНИМ, який підтримав ідею українського колеги провести восени бізнес-форум «Україна – Ізраїль» і створити однойменний спеціалізований інформаційний центр.

Також О.ФЕЛЬДМАН провів для журналістів екскурсію по нічному Єрусалиму.

Як повідомляв УНІАН, з 20 до 23 квітня українські журналісти перебувають з пасхальним прес-туром в Ізраїлі, мета якого – через ЗМІ познайомити українців з традиціями, головними релігійними святами і особливостями вірувань представників найбільших релігійних громад світу.