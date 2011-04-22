Немирю допитували близько 6 годин

Допит колишнього віце-прем’єр-міністра України, заступника голови партії «Батьківщина» Григорія НЕМИРІ в Генеральній прокуратурі тривав близько 6 годин.

Про це УНІАН повідомила його прес-секретар Наталія ЛИСОВА.

Допит Г.НЕМИРІ відбувався у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Г.НЕМИРЯ був вперше викликаний на допит в Генпрокуратуру. Сьогодні ж слідчі також допитували ще кількох колишніх урядовців, зокрема екс-міністра Кабінету міністрів Петра КРУПКА, а також колишнього керівника апарату Кабінету міністрів Михайло ЛЕВИНСЬКОГО.

Під час перерви у допиті Г.НЕМИРЯ повідомив журналістам, що слідство відмовилося взяти до уваги експертні висновки Європейської комісії та єврокомісара з питань енергетики щодо оцінки газових угод, підписаних урядом Ю.ТИМОШЕНКО у 2009 році з Росією.