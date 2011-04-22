Фельдман послався на Януковича, але парламентський комітет був проти

Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності не підтримав законопроект народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА №7299 «Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" (про повернення культового майна релігійним організаціям).

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, згідно з процедурою, наступним етапом проходження законопроекту буде винесення його на голосування в сесійний зал, де остаточне рішення буде визначено депутатською більшістю.

При цьому в повідомленні наголошується, що законопроект О.ФЕЛЬДМАНА відповідає озвученим Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ ініціативам на зустрічі з керівниками церков і релігійних організацій України, і передбачає передачу в безплатне користування або повернення у власність релігійних організацій культового майна, яке знаходиться у фондах Національного архівного фонду.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня на зустрічі з керівниками церков і релігійних організацій України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що повернення церковної власності має бути справою державної уваги і контролю, відзначивши надзвичайну чутливість церковних майнових питань.

“Переконаний, що вирішення цих проблем сприятиме відновленню історичної справедливості стосовно віруючих”, - сказав глава держави.

Президент нагадав, що доручив відновити роботу Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій при Кабінеті міністрів.