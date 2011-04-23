Табачник залишиться без крісла вже найближчим часом?
Азарова Янукович поки залишить
Відставка міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА вже найближчим часом розглядається владою як тактичний хід для зняття частини невдоволеності українців «погіршенням життя вже сьогодні».
Про це пише Олексій МУСТАФІН у свіжому числі «Дзеркала тижня. Україна».
Разом з тим відставку прем`єра Миколи АЗАРОВА відкладено до вищої точки кипіння в суспільстві, відзначає автор.
За його словами, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ міг оголосити про відставку М.АЗАРОВА ще 7 квітня у своєму посланні до парламенту. «Причому цього разу навіть сам Микола Янович (АЗАРОВ), скидається, був не проти. Принаймні, попередив про відставку своє оточення. І навіть запасний аеродром підготував. Значно скромніший, до речі, ніж посада голови Нацбанку, яку йому нібито обіцяли минулого року», - йдеться в статті.
Проте В.ЯНУКОВИЧ вирішив інакше. «Утаємничені, щоправда, подейкували, що відставку відклали на місяць і після травневих свят (М.АЗАРОВА) точно звільнять. Але з’ясувалося, що відбій пролунав надовго. І не тільки щодо АЗАРОВА. Весь економічний блок не збираються чіпати щонайменше до вересня. Недоторканними залишаються і віце-прем`єри - принаймні Андрій КЛЮЄВ, Борис КОЛЕСНІКОВ і Юрій БОЙКО», - пише автор статті.
Крім того, за його даними, після свят можлива ще низка відставок в уряді. Так, Ганна ГЕРМАН може зайняти посаду міністра культури замість Михайла КУЛІНЯКА, а Віктор ТИХОНОВ - залишити посаду віце-прем`єра.
Цілком ймовірна також заміна керівників Мінохоронздоров`я і Міноборони - Іллі ЄМЦЯ й Михайла ЄЖЕЛЯ, але тут не визначилися з наступниками.
«Утім, навіть ті, хто наполегливо рекомендують провести бодай косметичні перестановки, розуміють, що йдеться головним чином про демонстрацію. Імітацію діяльності. Здатну навіть політично стурбовану публіку зацікавити хіба що в разі звільнення ТАБАЧНИКА. Про інших, мабуть, і не пригадають», - резюмує автор статті.