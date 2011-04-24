Янукович та інші віруючі взяли участь у Великодньому богослужінні

У Києво-Печерській лаврі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні вночі взяв участь у святковому Великодньому богослужінні у Києво-Печерській лаврі. Як повідомляє прес-служба Президента, разом із главою держави були присутні глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, народні депутати України, урядовці, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, віряни. На початку богослужіння, яке очолив предстоятель Української православної церкви Московського патріархату ВОЛОДИМИР, В.ЯНУКОВИЧ взяв участь у Хресній ході навколо Свято-Успенського собору.

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